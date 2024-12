I personaggi del 2024 in Emilia-Romagna

SARA ERRANI, IL PRIMO ORO OLIMPICO DEL TENNIS ITALIANO Il primo storico oro olimpico italiano del tennis fa impazzire di gioia Massa Lombarda: Sara Errani, in doppio con Jasmine Paolini torna da Parigi con la medaglia più preziosa. Ma il 2024 è stato un anno d'oro per la tennista ravvenate: in coppia con Andrea Vavassori in agosto ha vinto il doppio misto negli Us Open, poi, a novembre, ha contribuito in maniera determinante alla vittoria italiana nella Billie Jean King Cup, una sorta di campionato del mondo per il tennis femminile. Il coronamento di una straordinaria carriera sportiva, fatta di cadute, rinascite e la voglia di non mollare mai.

---.

MICHELE DE PASCALE, IL NUOVO PRESIDENTE DELLA REGIONE Finita l'epoca di Stefano Bonaccini, tocca a Michele de Pascale raccoglierne l'eredità. Il sindaco di Ravenna prima ha convinto il Pd e la coalizione (in versione campo larghissimo) a puntare su di lui, poi, il 17 e 18 novembre, ha stravinto le elezioni regionali con 17 punti di vantaggio sulla sua sfidante Elena Ugolini. Il suo mandato è cominciato nel segno della continuità, ma anche segnando qualche carattere di innovazione. La ricostruzione post alluvione e le sanità sono i due temi che hanno maggiormente caratterizzato i suoi primi passi. Spesso già in contrasto con il governo.

---.

ANTONIO MUMOLO, IL PADRE DI UNA LEGGE DI CIVILTÀ La prima proposta la presentò 15 anni fa: dopo tre legislature, il Parlamento ha approvato all'unanimità (cosa non comune, in tempi di feroci contrapposizioni) la legge che assicura l'assistenza sanitaria di base alle persone senza fissa dimora.

Il padre di questa legge è Antonio Mumolo, presidente dell'associazione 'Avvocato di strada' che nel 2004 ha terminato anche la sua esperienza nel consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, che già aveva approvato un provvedimento simile. Grazie al suo impegno il diritto all'assistenza sanitaria di base è adesso esteso a tutte le persone.

---.

MARISA DEGLI ANGELI, DA 32 ANNI ALLA RICERCA DELLA VERITÀ Sono passati 32 anni, ma Marisa Degli Angeli non si arrende: 32 anni senza sapere che fine ha fatto sua figlia, Cristina Golinucci, scomparsa a Cesena il primo settembre 1992, per il cui caso le indagini non hanno portato a risultati. Quel giorno la ragazza aveva un appuntamento col proprio padre spirituale al convento dei cappuccini. Insieme all'associazione Penelope, che si occupa dell'assistenza alle famiglie degli scomparsi e che Marisa ha contribuito a fondare, non si stanca di chiedere alla magistratura di continuare ad indagare.

---.

ROBERTO 'RED SOX' MANTOVANI, LA BATTAGLIA DEL TASSISTA ETICO È stato espulso dalla cooperativa dei tassisti di Bologna Cotabo, insultato dai colleghi, ha ricevuto atti vandalici alla sua auto, con gomme tagliate e danneggiamenti. La colpa di Roberto 'Red Sox' Mantovani è stata quella di dichiarare sui social i suoi guadagni e denunciare i tassisti che non accettano i pagamenti con il pos. Lui prosegue con il suo lavoro e con la sua battaglia, che però ha generato un'ondata di solidarietà che ha permesso di riparare il suo taxi ed anche aiutare concretamente la casa delle donne di Bologna.

---.

LETIZIA GALLETTI, LA MUSICA CHE ALLEVIA LE SOFFERENZE La musica non risolve i problemi del mondo ma aiuta a sopportarli: Letizia Galletti, 20 anni, è una dei tantissimi giovani che si sono impegnati per portare un po' di sollievo alle persone colpite dalle alluvioni e al Palabanca di Lugo ha organizzato momenti di canto serale per permettere alle persone di non pensare al dramma che stavano vivendo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'ha nominata 'Alfiere', insieme a tanti altri ragazzi, spesso giovanissimi, che hanno portato un aiuto fondamentale nei giorni più difficili.

---.

GIORDANO BISERNI, DON CHISCIOTTE DELLA SICUREZZA STRADALE Per anni ha combattuto quasi da solo, monitorando costantemente un bollettino di guerra, quello degli incidenti stradali.

Giordano Biserni, ex poliziotto e presidente dell'Asaps, si è scontrato con l'indifferenza quando non l'ostilità di chi distruggeva gli autovelox. Il suo impegno comincia però a portare frutti: Bologna è una 'Città 30' con un netto calo di incidenti, morti e feriti e il nuovo codice della strada è più rigido con chi va forte in macchina e con chi guida dopo aver bevuto alcol.

---.

LUCA CARBONI, DALLA MALATTIA AI 40 ANNI DI CARRIERA A marzo del 2022 gli è stato diagnosticato un tumore al polmone.

Luca Carboni è sparito così per due anni, staccando ogni contatto con i social e concentrandosi su quello che gli stava succedendo. Ne ha parlato dopo l'intervento chirurgico. La sua Bologna gli ha tributato un grande abbraccio collettivo con la mostra 'Rio Ari O' che fino al 9 febbraio racconta il suo percorso fra pittura e canzoni al museo della musica di Bologna.

E con Cesare Cremonini canta 'San Luca', un brano appena uscito che ricambia questo amore infinito per la sua città.

---.

CLAUDIO FENUCCI, ARTEFICE SILENZIOSO DEL BOLOGNA IN CHAMPIONS Alla ribalta, preferisce il lavoro silenzioso, ma è grazie alla sua paziente tessitura che nel 2024 i tifosi del Bologna hanno avuto un regalo che fino a qualche anno fa non avrebbero nemmeno sognato: la qualificazione in Champions League. A Claudio Fenucci Joey Saputo ha affidato le chiavi del Bologna e lui l'ha portato nell'Europa che conta: grazie anche al fiuto sul mercato di Giovanni Sartori e a Thiago Motta, che poi è andato alla Juve lasciando la panchina rossoblù a Vincenzo Italiano.



