'Frozen-Il Regno di Ghiaccio' con le musiche eseguite dal vivo

Dopo il successo de La Bella e la Bestia in Concert, che ha conquistato il pubblico con due repliche lo scorso 7 dicembre, il progetto Disney Concerts torna all'EuropAuditorium di Bologna con Frozen in Concert, il 4 e il 5 gennaio prossimi alle 20:30 e alle 16:30. Il progetto Disney è promosso da Calma Management e Teatro EuropAuditorium, in collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna.

La colonna sonora del classico Disney "Frozen-Il Regno di Ghiaccio", eseguita dal vivo dall'Orchestra del Teatro Comunale, accompagnerà la pellicola del film che verrà proiettata su un grande schermo. Con otto canzoni scritte da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, inclusa la celebre "Let It Go", la musica trasporterà il pubblico nel magico regno di Arendelle, dove la coraggiosa Anna, il poderoso Kristoff, la renna Sven e il buffo Olaf sono impegnati in una missione per salvare il regno da un inverno eterno.

Un'esperienza musicale che ha vinto l'Academy Award per il Miglior Film d'Animazione. Sul podio, torna Thiago Tiberio, giovane talento specialista proprio nella sincronizzazione musicale dal vivo per il cinema.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA