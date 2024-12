Emilia-Romagna regione più martoriata dalla crisi climatica

Nel 2024 l'Emilia-Romagna è stata la regione più martoriata dalla crisi climatica. Lo evidenziano i dati dell'Osservatorio Città Clima di Legambiente, realizzato con il Gruppo Unipol, che evidenziano come gli eventi estremi in Italia siano stati 351, sei volte di più rispetto a dieci anni fa.

L'Emilia-Romagna con 52 eventi, è la regione più colpita. Tra le province svetta al primo posto Bologna con 17 eventi meteo estremi, seguita da Ravenna e Roma entrambe a quota 13. In particolare sul fronte allagamenti spicca la Lombardia (con 25 eventi meteo estremi), seguita da Emilia-Romagna (22), Sicilia (15). In tema di esondazioni fluviali l'Emilia-Romagna è al primo posto (con 14 eventi), a seguire Lombardia (8), Veneto (5).

Il rapporto ricorda anche l'ennesimo record di temperature globali registrato dal programma europeo Copernicus che indica il 2024 come l'anno più caldo da inizio registrazioni con, per la prima volta, il superamento della soglia di 1,5 gradi sopra i livelli pre-industriali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA