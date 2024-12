Vasco Rossi, 'un sacco di kom-plimenti per I Magnifici 7'

"Ci stanno arrivando un sacco di kom-plimenti per 'I Magnifici 7'! Ieri lo speciale l'hanno visto quasi 2 milioni di spettatori. Grazie a tutti quelli che l'hanno realizzato, al regista Giorgio Verdelli e la sua squadra.. sono bravissimi! E a tutti quelli che ci hanno partecipato! Grazie a tutti voi!". Così Vasco Rossi ha commentato sui social i dati del docufilm trasmesso ieri in prima serata da Canale 5, condotto da Claudio Amendola e dedicato ai sette eventi allo Stadio San Siro di giugno scorso. Secondo Auditel il docufilm ha appassionato 1 milione 906mila spettatori, pari al 14.8%, dietro all'appuntamento con il Festival internazionale del circo di Montecarlo proposto su Rai1.

"È stato un bel tuffo nell'atmosfera di questo live - aggiunge il Komandante - per rivivere i 7 super eventi indimenticabili. Ogni fine è sempre un nuovo inizio! Ci vediamo al Vasco Live 2025!".



