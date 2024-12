Picchia la fidanzata nel Reggiano, arrestato dai carabinieri

Ha trascorso il Natale a prendere botte dal fidanzato, in un albergo di Castelnovo Monti, nel Reggiano. A chiamare i carabinieri, la mattina di Santo Stefano, è stata la figlia della donna, allarmata dai messaggi ricevuti non appena la madre era riuscita a recuperare il cellulare che le era stato sottratto. Messaggi che parlavano delle violenze subite per tutta la notte.

I carabinieri sono subito intervenuti, hanno soccorso la donna, affidata al 118 e in seguito medicata all'ospedale di Castelnovo e quindi accompagnato in caserma il fidanzato violento, un 35enne della zona, che poi è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali aggravate. Adesso si trova in carcere a Reggio Emilia.



