Capodanno: in piazza Maggiore a Bologna presenze limitate

Non potranno esserci più di 9mila persone in contemporanea, in piazza Maggiore a Bologna per il Capodanno, quando, come da tradizione, ci sarà il rogo del Vecchione e un dj set. A ogni persona che accede in piazza verrà consegnato un coupon che dovrà essere restituito in caso di uscita.

Come avviene già da molti anni sono vietati i petardi, vetro e lattine. Vietato introdurre nell'area dei festeggiamenti anche bombolette contenenti spray urticante e materiali ingombranti come biciclette, monopattini, ombirelli, aste e bastoni. Il Comune consiglia anche di non esibire oggetti preziosi.

Per affiancare gli addetti alla sicurezza ci saranno gli street host attivi nell'ambito del piano della notte, mentre il trasporto notturno sulle otto linee notturne degli autobus sarà gratuito da mezzanotte alle sei di mattina.



