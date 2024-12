Teatro, gli spettacoli di San Silvestro e capodanno a Bologna

Dopo i tanti concerti di Natale,0 l'offerta teatrale a Bologna per la fine dell'anno si diversifica con proposte che accontentano un po' tutti i gusti.

E' il caso del poetico, universale e senza tempo, "Slava's Snowshow", lo spettacolo presentato dal Teatro Duse per la notte di San Silvestro e poi in replica fino al 5 gennaio: un classico che continua a incantare milioni di spettatori di tutte le nazionalità, generi ed età come nessun'altro spettacolo al mondo.

Il suo ideatore, il mimo russo Slava Polunin, considerato "il miglior clown del mondo", ama un teatro ricco di speranze e sogni, di desideri e di nostalgie, di mancanze e disillusioni, ricco di emozioni, risate, poesia e tanta dolcezza tra il freddo vento delle steppe russe che scatenano magiche tempeste di neve! La proposta dell'Arena del Sole per l'ultimo dell'anno arriva, invece, dalla Spagna con la compagnia Yllana impegnata in Opera Locos, una creazione del 2018 molto apprezzata dal pubblico e dalla critica, grazie alla combinazione di divertimento e superba tecnica vocale. I cinque protagonisti di Opera Locos sono, infatti, veri cantanti lirici, che interpretano arie da opere famose, mescolate tra di loro con inesauribile fantasia, con scene e costumi che ammiccano al fumetto e al burlesque, accompagnando visivamente una grande sarabanda che mescola il Nessun Dorma di Puccini all'aria della Regina della Notte da Il Flauto Magico di Mozart, e brani pop e rock.

Per San Silvestro anche il gettonatissimo Cinema Modernissimo si trasforma in teatro per ospitare Giorgio Comaschi nei panni del padre Nino, storico fotoreporter bolognese, nello spettacolo 'Le foto del babbo'. Un progetto della Cineteca di Bologna che comprende anche un libro e una mostra. A mezzanotte e mezzo seguirà la proiezione del cult di Mel Brooks, Frankenstein Junior.

Direttamente dal leggendario West End e dall'iconica Royal Albert Hall, il 31 dicembre sul palco del Teatro EuropAuditorium è con "Queen of the Night: A Tribute to Whitney Houston", una celebrazione della musica e della straordinaria vita di Whitney Houston, la voce che ha segnato un'epoca e incantato il mondo intero. Una serata che rende omaggio ai suoi immortali successi, interpretati da vocalist e da una band dal vivo: da I Wanna Dance With Somebody a One Moment In Time, da I'm Every Woman a I Will Always Love You, e ancora My Love Is Your Love, So Emotional, Run To You, Saving All My Love, How Will I Know, Million Dollar Bill, The Greatest Love Of All e molti altri. Il comico Giuseppe Giacobazzi è, invece, il protagonista del San Silvestro del Teatro Celebrazioni con il suo Gran Varietà: una serata all'insegna della comicità con monologhi inediti, cavalli di battaglia e duetti, il tutto accompagnato dalla musica di un'irriverente band. Il Teatro Dehon, infine, riprende Il rompiballe di Francis Veber messo in scena da Piero Ferrarini per la compagnia Teatroaperto. Il Destino, sapiente regista, ha deciso di far incontrare, nella stanza di uno squallido alberghetto sperduto nella più desolata provincia francese, una pletora di personaggi strampalati ed eterogenei, tutti inesorabilmente marginali alla società dei consumi.



