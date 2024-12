Musica, gli spettacoli di Capodanno in Emilia-Romagna

Dagli immancabili valzer straussiani fino ai cori Gospel e all'opera, l'offerta musicale in quella sorta di circuito teatral-musicale che corre lungo la via Emilia, da Piacenza a Rimini fino a Bologna Città Unesco della Musica, anche per questa fine e inizio anno si presenta assai ricco. Il 31 dicembre alle 18 il Teatro Municipale di Piacenza propone il suo Concerto di San Silvestro con l'Orchestra Farnesiana diretta da Sesto Quatrini con il soprano Nicoletta Hertsak in programma di musiche di Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Giacomo Puccini, Amilcare Ponchielli, Johann Strauss e Georges Bizet.

La Filarmonica Toscanini di Parma ha invece un doppio appuntamento il 31 alle 18 e l'1 gennaio alle 11.30 all'Auditorium Paganini con la Sinfonia N. 9 di Beethoven diretta da Roberto Abbado con il Coro del Teatro Regio di Parma.

Proseguendo verso Reggio Emilia, il Teatro Valli (31 dicembre alle 20.30 ) ha una locandina che mostra i nomi del Trio Jazz formato da Danilo Rea, Massimo Moriconi, Ellade Bandini, un'alchimia tra tre amici che, improvvisando, si perdono e si ritrovano, in un continuo ed inaspettato gioco di celebri melodie dal grande patrimonio musicale delle canzoni d'autore italiano degli ultimi 30 anni.

A Modena, la Filarmonica del Teatro Comunale diretta da Hirofumi Yoshida saluta il 2025 (1 gennaio alle 17.30 ) con un più classico e brillante concerto in tradizione viennese e brani celebri dal repertorio di Capodanno. Per inaugurare il nuovo anno, la Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, invece, lustra gli ottoni della sua Brass Band per un'occasione speciale, tutta dedicata a un genere musicale irresistibile: il funk.

Questa musica nasce negli Stati Uniti a metà degli anni Sessanta da strumentisti afroamericani, che presero spunto dal soul, jazz e rhythm and blues, per dare vita a uno stile fortemente ritmato. Sarà dunque una vera sfida per chi andrà al concerto, quella di riuscire a non ballare sulle musiche di James Brown, Stevie Wonder, Jamiroquai, i Commodores, gli Chic, e altri brani trascinanti (Auditorium Manzoni, 1 gennaio alle 16). Nella stessa giornata, ma alle 16.30, il Teatro Comunale di Ferrara propone una più insolita Orchestra a plettro, la Gino Neri, che dopo il successo del 2024 saluta l'arrivo dell'anno nuovo con brani della tradizione del Capodanno assieme agli allievi della classe di percussioni e di canto Jazz del Conservatorio "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara.

Doppio appuntamento anche a Ravenna (31 dicembre in Piazza del Popolo e 1 gennaio alle 11.30 al Teatro Alighieri) con The Bronx Gospel Choir impegnato in una formula spiritual gospel-pop innovativa che conferma la bontà e le preziose doti interpretative di ognuno dei singoli vocalist. Con l'arrivo al mare, ultima tappa emiliano romagnola di questo lungo viaggio, il Teatro Galli di Rimini presenta anche per il 2025 uno spettacolo operistico: la scelta è caduta sul divertetnte Elisir d'amore di Gaetano Donizetti proposto dal Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli con l'Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane diretta da Stefano Giaroli e la regia di Carlo Tedeschi.



