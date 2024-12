Capodanno in regione, piazze pronte per la festa

Capodanno è dietro l'angolo e le città dell'Emilia-Romagna si preparano ad offrire una lunga festa per la notte di San Silvestro.

A Rimini si parte già domenica in piazza con Irene Grandi e si prosegue lunedì con Elio e le Storie Tese, mentre Vinicio Capossela con il suo 'Conciati per le feste' sarà protagonista dell'ultimo dell'anno, seguito dal doppio spettacolo dell'Incendio a Castel Sismondo. E torna l'appuntamento con Radio Rds 100% Grandi Successi.

A Modena, Città Creativa Unesco per le Media Arts, protagonista sarà Skin, frontwoman degli Skunk Anansie, che si esibirà sul palco allestito in largo Sant'Agostino con un dj set carico di energia, arricchito da tecnologie multimediali. A Ferrara il conto alla rovescia per l'anno nuovo è un momento speciale, una festa che inizia a ritmo di musica, in attesa dello spettacolo piromusicale dell'Incendio del Castello Estense.

A Piacenza si festeggia in Piazza Cavalli con il dj set di Maurizio Popi e a seguire 'Voglio tornare negli anni 90', definito il live show anni '90 più grande d'Italia, che debutta con il nuovo format protagonista del tour europeo in partenza nel 2025 tra musica, effetti visivi e giochi di luce. A Parma concerto di Colapesce Dimartino: hanno deciso di cambiare passo e hanno annunciato un futuro da solisti, così Il concerto emiliano sarà una delle ultime occasioni per ascoltarli insieme.

Reggio Emilia è pronta ad accogliere "Reggio di Luna", per ballare e divertirsi in Piazza Martiri del 7 Luglio: l'immaginario scelto per l'iniziativa attinge al mondo degli storici vintage luna park. "Forlì che Brilla" è la Fabbrica del Natale: attrazioni, spettacoli, eventi e il concorso "Caccia al Biglietto d'oro" sono ispirati al mondo di Willy Wonka e alla Fabbrica di Cioccolato.

A Cesena si esibiranno i Moka Club con il repertorio disco music anni 80-90-2000, a Ravenna la Spirit of New Orleans Gospel Choir, musicisti provenienti dai gruppi gospel delle chiese battiste di New Orleans e della Louisiana.

A Bologna in piazza Maggiore ci sarà il rogo beneaugurale del vecchione di Fumettibrutti, nome d'arte di Yole Signorelli, e djset con due donne in consolle, Missin Red e Valentina Dallari.





