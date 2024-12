Paolo Ruffini è 'Il Babysitter' al Celebrazioni di Bologna

Comicità e improvvisazione, due temi che riportano lo spettatore a tornare bambino per una sera, ricordando quanto sia importante non smettere mai di giocare: sono gli ingredienti che Paolo Ruffini ha scelto per il suo spettacolo "Il Babysitter. Quando diventerai piccolo capirai" che approda al teatro dopo lo straordinario successo dell'omonimo podcast.

L'attore e conduttore televisivo livornese sarà a Bologna il 28 dicembre alle 21 al Teatro Celebrazioni circondato da tre piccoli interpreti, Isabel Aversa, Leonardo Zambelli e Lorenzo Pedrazzi, col pianoforte di Claudia Campolongo. Cosa accadrebbe se Ruffini, mentre sta per iniziare il suo show, venisse interrotto da tre bambini che si sono persi? La risposta è semplice: dovrebbe occuparsi di loro, in attesa che i genitori vengano a prenderli, trasformandosi in un improbabile e improvvisato babysitter. Per intrattenere i tre piccoli guastafeste, che sono delle vere e proprie forze della natura, escogiterà una serie di giochi ed espedienti, che trovano la complicità del pubblico e si snodano in una sequela di gag esilaranti dal ritmo serrato. Ruffini e i suoi ospiti inaspettati si troveranno a dialogare sui temi del mondo dell'infanzia e quello dell'età adulta, dal potere della fantasia alle responsabilità, dalle cose che i "grandi" hanno dimenticato alla libertà che cresce con gli anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA