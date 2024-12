È morta a 114 anni la notte di Natale nella sua casa di Faenza, nel Ravennate, Claudia Baccarini Baldi, la supercentenaria d'Italia. Era nata a Faenza il 13 ottobre 1910 e, per longevità, oltre che prima in Italia, era la terza in Europa e - secondo quanto riferito dal Resto del Carlino che ha dato la notizia - tra le dieci persone più anziane del mondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA