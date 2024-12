Guardia di Finanza sequestra 100mila oggetti pirotecnici

La Guardia di Finanza di Bologna, nell'ambito di un'ispezione in un esercizio commerciale di grandi dimensioni sul territorio di Castel Maggiore, ha trovato e sottoposto a sequestro 100mila oggetti pirotecnici, per un totale di circa 400 chili e oltre 100 chili di massa attiva esplodente.

Il materiale esplodente era illecitamente detenuto in violazione delle norme sul quantitativo massimo previsto per lo specifico esercizio commerciale e sulle modalità di custodia, in quanto a stretto contatto con materiale infiammabile, costituendo un grave rischio per l'incolumità pubblica. Il rappresentante legale della società, di origine cinese, è stato denunciato.



