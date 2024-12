Guasto treno su linea Venezia-Bologna, ritardi di quasi tre ore

BOLOGNA, 26 DIC - È tornata regolare dalle 18 la circolazione ferroviaria sulla linea Venezia-Bologna, che era fortemente rallentata e su binario unico dalle 14.30 circa per un guasto a un treno Italo tra Poggio Renatico e San Pietro in Casale in Emilia-Romagna. Pesanti le ripercussioni sul traffico e per i viaggiatori, con treni anche a lunga percorrenza e Av che stanno accumulando ritardi che sfiorano le tre ore. I treni regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni. Una giornata di disagi per chi dopo Natale aveva deciso di spostarsi in treno.

