Calcio: Bocchetti, ci aspettano 21 finali per salvare Monza

"La prima cosa che ho detto ai ragazzi è che dobbiamo lottare con il coltello tra i denti: ci sono 21 finali per noi. Voglio una squadra tosta che venda cara la pelle e che lotti su ogni pallone": così Salvatore Bocchetti, nuovo allenatore del Monza, nella conferenza stampa di presentazione all'antivigilia della sfida contro il Parma, dopo aver preso il posto di Alessandro Nesta sulla panchina dei brianzoli ultimi in classifica.

"Ringrazio il dottor Adriano Galliani e il direttore Mauro Bianchessi per questa opportunità che per me vale tanto. Darò tutto me stesso per centrare l'obiettivo della salvezza. Ho trovato una squadra triste per l'esonero di mister Alessandro Nesta, ma con voglia di ripartire già da sabato".

La trasferta in casa del Parma sarà infatti già uno scontro diretto: "Una squadra forte che non sta attraversando un buon periodo. Andiamo lì per fare la nostra gara, per fare punti. Ci aspetterà una gara difficile, giocano in casa e faranno di tutto per metterci in difficoltà, ma siamo pronti. So cosa questi ragazzi possono dare al Monza ed è grazie a loro che riusciremo a centrare l'obiettivo. Ci sarà da lavorare, ma è l'unica strada che conosco. Ho trovato un gruppo importante e predisposto al lavoro. Non entro in merito del mercato, perché devo valorizzare quello che ho a disposizione".

Bocchetti arriva a Monza da 'amico' di Raffaele Palladino, mister che in Brianza ha lasciato un ricordo indelebile: "Ho un rapporto molto speciale con lui. L'ho sentito al telefono, chi meglio di lui può darmi consigli su quello che è il mondo Monza.

Ci ho messo un secondo per dire di sì: sono felicissimo e orgoglioso di partire, darò tutto me stesso per far sì che l'obiettivo della salvezza si raggiunga".



