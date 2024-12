Diciassettenne aggredisce vigilantes e Cc, arrestato e messo in comunità

BOLOGNA, 26 DIC - Ancora un episodio di violenza in un centro commerciale del Bolognese, al Gran Reno di Casalecchio di Reno, dove nei giorni scorsi si era scatenato il panico per uno spray urticante spruzzato tra la folla, nel pienone dello shopping natalizio. Ora il caso di un ragazzino di 17 anni che avrebbe aggredito un addetto alla sicurezza che voleva allontanarlo perché stava disturbando i clienti. L'addetto, un 31enne italiano, è stato colto da malore ed è finito in pronto soccorso all'ospedale Maggiore di Bologna.

Sono intervenuti i carabinieri di Zola Predosa che hanno arrestato il minore per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, e per lesione personale aggravata. Il ragazzino infatti ha minacciato di morte i militari e poi ha tentato la fuga. Quando è stato raggiunto ha preso a pugni i due carabinieri che, feriti, hanno avuto bisogno di cure mediche. Il gip del Tribunale dei minorenni dell'Emilia-Romagna ha convalidato l'arresto e il 17enne è stato accompagnato in una comunità per minori. Nella fuga il giovane aveva lanciato un borsello all'interno del quale sono stati trovati cinque cellulari di provenienza sospetta, due bulloni esagonali, verosimilmente usati come tirapugni e un coltello a serramanico.

Sabato pomeriggio al Gran Reno era stato spruzzato spray urticante al primo piano, con una persona finita in ospedale. L'area commerciale e dintorni è da tempo teatro di risse fra giovanissimi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA