Samuele Bersani, 'ora posso dire che sto bene, sono guarito'

ROMA, 24 DIC - "Posso finalmente dire, anzi urlare, che sto bene, sono guarito!". Un mese e mezzo fa, era il 7 novembre, Samuele Bersani aveva annunciato uno stop alla sua attività lavorativa, con rinvio anche del tour teatrale, per problemi di salute. Alla vigilia di Natale arriva ora, via social, la buona notizia. "In quest'ultimo periodo non non è passato un giorno senza che qualcuno di voi mi sia stato accanto con un pensiero, un incoraggiamento, un abbraccio o un gesto di vicinanza - scrive il cantautore sui suoi profili -. Questa continua compagnia, mi ha aiutato concretamente a trovare spinta per affrontare ogni cosa, senza la paura frenante che invece avrei provato se fossi stato da solo. Ho avuto la fortuna di sentirvi sempre al mio fianco".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA