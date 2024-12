Torna Bollicine, il concerto di fine anno della Senzaspine

Torna il tradizionale concerto di fine anno dell'Orchestra Senzaspine di Bologna: "Bollicine", uno spettacolo giocoso e imprevedibile, in grado di unire i capolavori della grande musica classica all'energia travolgente del circo contemporaneo, grazie alla collaborazione con Circo Paniko. Il concerto è in programma ancora una volta in un doppio appuntamento il 26 e 27 dicembre alle 21 al Teatro Duse, con la direzione di Tommaso Ussardi, il fondatore dell'orchestra bolognese under 35 e presidente dell'omonima associazione. Da undici anni ormai, "Bollicine" trasporta il pubblico in un'avventura onirica e festosa, ricca di colpi di scena, ospiti speciali e sorprese. Sulle note di un repertorio che spazia da Donizetti a Puccini, da Shostakovich a Johann Strauss Junior, il pubblico potrà dunque vivere un avvincente viaggio sonoro, immerso nella più tipica atmosfera festiva.

Un omaggio speciale sarà dedicato, inoltre, all'opera e all'operetta con le interpretazioni del soprano Antonella Rondinone e del baritono Maurizio Leoni. La locandina, comune alle due serate, spazia dalla marcia egiziana di Strauss e quella spagnola di De Falla, alle arie celeberrime di Dulcamara da L'elisir d'amore e di Mimì da Bohème fino a una selezione dalla Vedova Allegra di Lehàr. E poi walzer, fox trot e altre danze con l'immancabile brindisi finale.



