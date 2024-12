Polfer soccorre viaggiatrice caduta sui binari a Bologna

BOLOGNA, 23 DIC - Una donna di 60 anni, caduta rovinosamente tra il marciapiede e un treno fermo al binario 3 ovest della stazione di Bologna Centrale, è stata soccorsa da una pattuglia della Polizia Ferroviaria. A dare l'allarme è stato un capotreno, che ha subito segnalato l'infortunio alla centrale operativa Polfer. Gli agenti hanno raggiunto il binario e, dopo avere rassicurato e verificato che non fosse intrappolata sotto il convoglio, l'hanno riportata in sicurezza sulla banchina, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. La sessantenne, che era probabilmente caduta in seguito a un lieve malore, è stata portata per accertamenti all'ospedale Maggiore.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA