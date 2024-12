Dal Ces a Sanremo, tour per Search on Media Group e Wmf

BOLOGNA, 23 DIC - Dal Ces di Las Vegas, la principale fiera tech al mondo, all'evento con protagoniste le start up a San Francisco, passando per Sanremo. Sono alcune delle tappe del tour 2025 di Search on Media Group, organizzatore del Wmf - We Make Future che poi tornerà a giugno a Bologna.

Il viaggio inizierà a gennaio a Las Vegas, dove Search On sarà presente con un evento esclusivo all'interno del Consumer Electronic Show. Successivamente, sarà il turno di Sanremo per due iniziative innovative: sessioni formative sull'intelligenza artificiale e la Future of music startup competition. A fine febbraio a Milano c'è l'appuntamento con l'AI Festival, seconda edizione. Il percorso proseguirà verso San Francisco con un evento, a marzo, dedicato alla promozione delle migliori startup italiane e alla selezione delle eccellenze internazionali che saranno protagoniste della tappa principale di questo viaggio: il WMF - We Make Future. Dal 4 al 6 giugno 2025, il festival accoglierà a BolognaFiere il meglio dell'innovazione globale.

"Sarà un 2025 all'insegna della diffusione della cultura sull'intelligenza artificiale, sulle tecnologie e sul digitale analizzandone sia gli aspetti connessi al business, sia quelli più prettamente sociali, grazie ad un percorso nazionale e soprattutto, internazionale", ha detto Cosmano Lombardo, fondatore e ceo di Search On Media Group e ideatore del Wmf, ospite di Like su La7.

All'ultima edizione del Wmf sono state registrate 70.00 presenze da 90 Paesi, più di 700 espositori, oltre 3.000 tra startup e open innovation stakeholder e mille speaker da tutto il mondo.

