Parma: Pecchia 'oggi sotto potenziale ma obiettivo restare in A'

"Nel risultato di 5-0 tra i migliori in campo c'è il portiere della Roma. Abbiamo fatto poco, ma nel primo tempo potevamo tenerla viva. Siamo andati sotto le nostre potenzialità: dovremo analizzare la partita, lasciarla alle spalle e pensare alla prossima". Lo ha detto Fabio Pecchia, tecnico del Parma, a Dazn dopo il 5-0 subito contro la Roma.

"Bisogna fare due discorsi: abbiamo l'obiettivo di mantenere la categoria e lo dobbiamo fare, poi sui giocatori che non ci sono c'è poco da discutere - ha proseguito commentando le assenze -. Dobbiamo affrontare le partite con quelli che abbiamo e tutti devono dare qualcosa in più. Nel secondo tempo, sul doppio infortunio, non c'è stata più gara".



