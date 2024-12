Esplosione in una villetta a Parma, tre feriti gravi

PARMA, 22 DIC - Un'esplosione si è verifica in una villetta a Casalbaroncolo, frazione tra Sorbolo e Parma, probabilmente a causa di una fuga di gpl. Al momento il bilancio è di tre feriti gravi.

Nello stabile, un rustico di campagna, vivevano quattro persone: una è rimasta incolume, due risultano ustionate e una terza è stata da poco estratta, in vita, dalle macerie. I tre feriti sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma, anche con elisoccorso. La segnalazione ai vigili del fuoco è arrivata questa mattina poco prima delle 11 per un'esplosione che ha causato il crollo parziale del casale di due piani. I feriti sono tutti in pronto soccorso al Maggiore. Si tratta di un 28enne del Mali, trasportato in codice rosso e di due codici arancioni, un 25enne della Costa d'Avorio e un connazionale di 65 anni. Quest'ultimo sarebbe il meno grave dei tre. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Sono intervenute le squadre dei pompieri di Parma e del distaccamento di Sant'Ilario d'Enza con supporto di squadre cinofile. Sul posto oltre al personale sanitario del 118 anche i carabinieri. Accertamenti sulle cause dello scoppio.

