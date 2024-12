Vigilia e Natale su Rai 1 con lo Zecchino d'oro

Due gli appuntamenti speciali su Rai 1 dall'Antoniano di Bologna, per celebrare nel segno della musica dello Zecchino d'Oro il pomeriggio della Vigilia e la mattina di Natale.

Il 24 dicembre andrà in onda, alle 14.10, Zecchino d'oro - la magia della vigilia: un pomeriggio di festa, condotto da Cristina D'Avena e Paolo Belli, con il puppet Nunù, i due volti social dello Zecchino d'Oro Mìmi e Nartico, per cantare e sognare insieme al Piccolo Coro dell'Antoniano, diretto da Sabrina Simoni, e a tanti amici dell'Antoniano.

Il Maestro Peppe Vessicchio porterà in dono una canzone inedita, "Natale da re", interpretata dal Piccolo Coro dell'Antoniano.

Una festa, in attesa della notte più bella, in cui verranno ripercorsi i ricordi più belli dei 70 anni di Rai e Antoniano, entrambi nati nel 1954.

Conosceremo il piccolo Simone, che due anni fa durante la sua cura dalla leucemia al Centro Maria Letizia Verga di Monza ha incontrato il suo cantante preferito, Achille Lauro, con cui ha coronato il sogno di scrivere una canzone, "Le foglie" (di cui è autore anche Simone Manzari) che il piccolo Simone canterà per la prima volta.

Non mancheranno i brani dell'ultimo dello Zecchino d'Oro e i piccoli solisti.

Ospiti dello speciale anche Enrico Galiano, insegnante, scrittore e volto del web, con l'analisi del testo di uno dei brani più amati dello Zecchino d'Oro, "L'anisello Nunù", i Disco Club Paradiso con la loro versione di "Santa Claus is coming to town" e Le Verdi Note, il coro dei giovani dell'Antoniano diretto da Fabiola Ricci, che interpreterà il celebre brano gospel "Oh Happy Day".

Ci saranno anche le bimbe e i bimbi del Piccolo Coro di Caivano, progetto promosso dal Ministero della Cultura in collaborazione con l'Antoniano e la partecipazione del Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, che faranno un omaggio alla loro terra con il brano "Quanno nascette Ninno", diretti dalla loro direttrice Antonia Di Maio, e chiuderanno poi in musica intonando il gran finale in un unico grande coro con i bimbi del Piccolo Coro dell'Antoniano, tutti diretti da Sabrina Simoni.

A Natale, il 25 dicembre alle 9.40, su Rai 1, l'appuntamento è con Zecchino d'oro - la festa del Natale per festeggiare insieme a Cristina D'Avena, Paolo Belli, i bimbi del Piccolo Coro dell'Antoniano e Mìmi e Nartico. Dal 67° Zecchino d'Oro tornano Kira e Francesco con la loro "Jingle band" e Vittorio che canterà "Gol! L'amicizia fa festa".

All'Antoniano, in questa mattina di allegria e musica, anche Chiara Maci e sua figlia Bianca che daranno degli ottimi consigli per decorare dei biscotti buoni e colorati, mentre Barbara Gulienetti spiegherà come realizzare dei segnaposti creativi per le feste.

Ospite musicale Virginio, che canterà "Il Natale di Francesco" insieme al Piccolo Coro e verrà proclamato Ambassador di Antoniano, alla presenza del direttore dell'Antoniano fr.

Giampaolo Cavalli.

Lo spirito natalizio è soprattutto solidarietà: anche in questi appuntamenti speciali, infatti, la musica dello Zecchino d'Oro supporterà la campagna Operazione Pane, che sostiene 20 mense francescane in Italia e 5 nel mondo (in Ucraina, Romania e Siria), aiutando mamme, papà e bimbi in difficoltà. Operazione Pane sarà presente in entrambe le puntate con le sue storie e i suoi protagonisti. È possibile contribuire e donare un pasto alle tante persone che ne hanno bisogno sul sito operazionepane.it o chiamando il NUMERO DI TELEFONO GRATUITO 800 987 752.

I due appuntamenti natalizi saranno trasmessi anche in streaming su RaiPlay, dove saranno poi visibili on demand.

È disponibile dal 29 novembre, in digitale su tutte le piattaforme di streaming (https://piccolocorodellantoniano.lnk.to/67zecchinodoro) e in cd in tutti i negozi di dischi e della grande distribuzione "ZECCHINO D'ORO 67ª EDIZIONE", la nuova compilation dello Zecchino d'Oro 2024, realizzata da Antoniano con la direzione musicale e artistica del Maestro Lucio Fabbri e distribuita da Sony Music Italia, che contiene le 14 canzoni in gara quest'anno e 3 bonus track.

Zecchino d'Oro non si ferma mai: la 67ª edizione si è appena conclusa, ma è già in partenza la 68ª edizione con il bando autori e i casting per i solisti. Prossimamente sul sito zecchinodoro.org sarà pubblicato il bando autori per la ricerca delle canzoni del 68° Festival dello Zecchino d'Oro. Il bando è aperto a tutti, parolieri e musicisti che abbiano nel cassetto una canzone per bambini da proporre.

Ha firmato la regia di entrambi gli speciali Sabrina Tricarico



