Incidente stradale nel Reggiano, i morti salgono a due

REGGIO EMILIA, 21 DIC - Sale a due morti il bilancio dell'incidente stradale di ieri sera a Reggio Emilia. Non ce l'ha fatta l'uomo di 83 anni alla guida del furgone Ducato che si è scontrato intorno alle 20.30 con una Mini Cooper guidata da un 28enne deceduto sul colpo lungo via Tirabassi, nella frazione di San Bartolomeo. L'anziano era stato portato in condizioni disperate in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma dove questa mattina è morto. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica.

