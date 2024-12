Incendio in una fabbrica di prodotti per ceramica nel Modenese

BOLOGNA, 21 DIC - Quattro squadre di vigili del fuoco di Modena e Sassuolo, e un funzionario tecnico, sono al lavoro da circa le 8.40 di questa mattina per un incendio di filtri e polveri scoppiato in una fabbrica di prodotti per la ceramica di Sassuolo, cuore del distretto della ceramica emiliano. Le operazioni sono in corso e al momento non sono chiare le cause del rogo. Non risultano lavoratori coinvolti nell'incendio, né feriti. Il lavoro dei vigili del fuoco è particolarmente complesso perché l'incendio è scoppiato al secondo piano interrato della fabbrica e per le elevate temperature raggiunte.

