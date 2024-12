Sci, aprono stazioni di Cerreto Laghi e Febbio nel Reggiano

Al via la stagione sciistica per altre due località invernali dell'Appennino dell'Emilia-Romagna: domani e per il weekend aprono anche le stazioni di Cerreto Laghi e Alpe di Cusna a Febbio, nel Reggiano. Lo scorso fine settimana, nel comune di Ventasso aveva aperto l'anello di sci di fondo attorno al Lago Pranda, ma da domenica si scierà anche sui 28 km di quattro piste e campo scuola collegati da seggiovia e tapis roulant del comprensorio del Cerreto, nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano (skipass giornaliero festivo 35 euro, feriale 25 euro). Mentre domani inaugura anche la stazione di Febbio con 5 km di pista e seggiovia fino ai 1.500 metri (skipass 30 euro festivi, 25 feriali). Prosegue la stagione nelle altre due stazioni 'regine' della regione. Nel comprensorio del Cimone, nel modenese dove si registrano tra i 60 e gli 80 centimetri di neve, saranno 14 gli impianti aperti in questo weekend con 22 piste. Mentre nell'area di Corno alle Scale (Bologna), 14 piste attive collegate da 6 impianti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA