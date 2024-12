Allerta arancione in alcune zone dell'Emilia-Romagna

Allerta arancione per le piogge e il vento in alcune zone dell'Emilia-Romagna, in particolare settore orientale e centrale della regione. Per oggi, venerdì 20 dicembre, previsti venti di burrasca forte (tra 74 km/h e 88 km/h) sulla parte orientale e lungo la costa, burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h) sulla fascia centrale della regione e sui rilievi occidentali. Mare agitato al largo, con altezza dell'onda prevista superiore ai 3,2 metri. Potranno esserci localizzate erosioni nei tratti di litorale maggiormente esposti.

Le precipitazioni stanno determinando innalzamenti dei livelli prossimi o superiori alla soglia 2 nei corsi d'acqua di Enza e Secchia. Nelle zone montane e collinari saranno possibili ruscellamenti e frane sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Sono previste nevicate sui settori appenninici centro/orientali, con accumuli fino a 15-30 cm in 24 ore. Tutti i fenomeni meteorologici sono previsti in attenuazione, con esaurimento nella sera.

Per domani, sabato 21 dicembre, rimane criticità idraulica nella pianura centro-occidentale, riferita alla previsione della propagazione delle piene dei fiumi Secchia ed Enza.



