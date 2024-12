Emergenza suicidi in carcere, campagna dei penalisti a Bologna

Volantini informativi per sensibilizzare sull'emergenza continua dei suicidi in carcere sono stati distribuiti dai rappresentanti della Camera penale all'ingresso del tribunale a Bologna. Nei volantini sono riportati in modo anonimo luogo, data ed età dei detenuti morti nel corso del 2024.

"Siamo arrivati a 89 suicidi quest'anno - dice all'ANSA il presidente Nicola Mazzacuva - e il numero costituisce un record assoluto di tutti i tempi. Apprezziamo molto, da laici, anche l'iniziativa del pontefice che per il Giubileo aprirà la porta santa a Rebibbia e chiede provvedimenti clemenziali".



