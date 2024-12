Comune Bologna ricorda Jimmy Villotti col suo ultimo disco

Il Comune di Bologna rende omaggio al musicista Jimmy Villotti, scomparso nel dicembre scorso a 78 anni, stroncato da una malattia che non gli ha dato tregua, nell'ambito delle iniziative di Bologna Città Creativa della Musica Unesco e in occasione delle festività natalizie. Accogliendo la sollecitazione di amici, collaboratori e familiari dell'artista, il Comune si unisce alla celebrazione dell'eredità musicale di Villotti con la diffusione del suo ultimo disco: un tributo che raccoglie i brani più iconici del suo percorso artistico, un'opportunità unica per riscoprire e godere del talento e della creatività di un musicista che ha segnato profondamente la scena musicale bolognese e italiana.

L'iniziativa - spiega l'Amministrazione comunale - "si inserisce nel contesto delle festività e vuole essere un invito all'ascolto, a trascorrere del tempo nei giorni di festa in compagnia di buona musica, per offrire alla città un momento di riflessione e condivisione culturale, confermando il ruolo di Bologna come centro di eccellenza musicale".

Villotti, chitarrista, compositore e figura di spicco della musica italiana, ha lasciato un'impronta indelebile con il suo stile inconfondibile e la sua inesauribile passione per la musica, collaborando tra gli altri con Lucio Dalla, Francesco Guccini, Ornella Vanoni, Luca Carboni, Gianni Morandi e Paolo Conte.

A settembre il sindaco Matteo Lepore ha consegnato alla moglie Natascia Mazza la Turrita d'argento alla memoria di Jimmy e nella Strada del Jazz è stata posata una nuova stella a lui dedicata. La diffusione e il ricordo della sua opera - spiega il Comune - "è un gesto simbolico per mantenerne viva la memoria e diffondere il suo genio artistico alle generazioni future".





