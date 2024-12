Capodanno a Ferrara con 25/a edizione incendio del Castello

Arriva quest'anno alla 25/a edizione l'incendio del Castello estense, che la notte di Capodanno richiama a Ferrara migliaia di visitatori da ogni parte del mondo: un caleidoscopio di colori e un'esplosione di suoni e fuochi d'artificio creeranno un'atmosfera unica, illuminando il ciello al ritmo di una coinvolgente colonna sonora. Per la prima volta partner dell'evento sarà Radio 105, che dalle 22 accenderà piazza Castello prima e dopo lo spettacolo dei fuochi con musica e animazione. Si esibiranno anche due artiste emergenti dal forte impatto, Federica Andreani ed Enula. Alle 23.55 il conto alla rovescia introdurrà l'incendio del Castello, poi la notte proseguirà in festa fino alle 2 con il format 'Shake Hit'.

Il Ridotto del teatro Comunale sarà invece la cornice del Gran Galà di Capodanno, a partire dalle 20: un'elegante cena di Gala con musica dal vivo e vista sull'imponente e suggestivo Castello Estense, da cui sarà possibile assistere allo spettacolo pirotecnico (l'evento è già sold out). Dell'evento ci sarà anche la diretta streaming, visibile dai canali Facebook del Comune e del sindaco Alan Fabbri, oltre che di Ferrara Tua e di InFerrara. "L'incendio del Castello Estense, con il suo spettacolo pirotecnico e musicale, rappresenta una grande celebrazione per tutta la città e per coloro che sceglieranno Ferrara per dare il benvenuto al nuovo anno", commenta il sindaco. "Questo evento straordinario, pensato per coinvolgere trentamila spettatori in piazza, è il risultato dell'impegno instancabile di centinaia di lavoratori".

Ricco anche il calendario di avvenimenti in programma a Ferrara anche prima e dopo le feste. In particolare, tra le mostre da visitare, a Palazzo dei Diamanti c'è 'Il Cinquecento a Ferrara', percorso espositivo che celebra artisti del Rinascimento a Ferrara come Mazzolino, Ortolano, Garofalo e Dosso, tra sacro e profano, storia e fiaba, mentre lo Spazio Antonioni ospita 'Bruce Davidson / Zabriskie Point. I volti dell'America', mostra fotografica dedicata al reportage Magnum sul set del capolavoro di Michelangelo Antonioni.



