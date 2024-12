Alluvione: de Pascale, stop polemiche, interessa schema di gioco

BOLOGNA, 20 DIC - "Non mi interessano le polemiche sul ci sono più o meno soldi. È lo schema di gioco che ci interessa. Voglio uno schema di gioco che funzioni". Così il presidente dell'Emilia-Romagna Michele de Pascale a margine del brindisi di Natale in Regione sull'avvicendamento alla struttura commissariale dopo la scadenza del generale Figliuolo. A domanda dei cronisti su novità rispetto al toto nomi che in queste ore imperversa e sulla sua richiesta di assumere l'incarico, de Pascale risponde che non ci sono ancora notizie.

"Eravamo d'accordo di risentirci prima di Natale con la presidente del Consiglio - afferma - quindi immagino che ci sentiremo nei prossimi giorni. Io ribadisco i concetti che ho espresso più volte: c'è una disponibilità, da parte della regione Emilia-Romagna" ad assumere la responsabilità della ricostruzione. "C'è invece una indisponibilità della Regione - scandisce - a continuare con l'attuale assetto, che di fatto è una finta corresponsabilizzazione della Regione nella struttura commissariale". "Se non si condivide lo schema di gioco non si può essere rimanere in una situazione intermedia - prosegue - Se la presidente del Consiglio avanzerà altre proposte che non sono né quella che ho fatto io né quella che è stata fino ad oggi le valuterò nel merito, perché il mio unico obiettivo è che si migliori la capacità di azione".

"Questa mattina ho riunito tutte le strutture dell'agenzia di protezione civile della regione. Faremo altri sopralluoghi e ne faremo altri alla ripresa, quindi noi intanto stiamo lavorando.

Non siamo in attesa delle valutazioni sul commissario e questo è chiaro che è uno dei temi centrali del nostro mandato".



