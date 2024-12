Il tendone di Circo Paniko arriva per un mese a Bologna

Arriva dal 20 dicembre al 19 gennaio a Villa Pini, la nuova casa dell'Associazione Senzaspine in via del Carpentiere a Bologna, il tendone di Circo Paniko, una delle compagnie di 'nuovo circo' più amate d'Italia. Due tendoni nomadi appariranno a fianco di Villa Pini per creare con gli ambienti della Villa uno spazio unico, fatto di spettacoli, concerti, mercatini, vin brulè. Una festa lunga un mese, con un ricco programma pensato in collaborazione con i Senzaspine. In programma spettacoli per bambini, classi di salsa, musica dal vivo, tra funk e atmosfere gitane, appuntamenti con la comicità, dal pomeriggio a notte, con ingresso "ad offerta libera e consapevole".

Il Circo Paniko - che conta 14 spettacoli prodotti e realizzati in totale autonomia - è una delle prime e più numerose compagnie di Circo Contemporaneo nate in Italia (2009): oltre a portare in scena acrobazie e spettacoli crea armosfere, immaginari e personaggi fuori dal tempo, capaci di invadere le piazze e la fantasia del pubblico.

L'associazione Senzaspine, nata a Bologna nel 2013, pone la musica al centro delle proprie iniziative come strumento di benessere sociale e personale: la sua forza innovativa risiede nella capacità di combinare la musica con altri linguaggi e arti performative, creando momenti di aggregazione e valorizzando il patrimonio culturale e le risorse umane del territorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA