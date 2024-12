Il Concerto di Natale del Collegium Musicum di Bologna

Un programma che parte dai grandi classici dell'Ottocento per approdare a brani caratteristici del repertorio natalizio: lo proporranno il Coro e l'Orchestra del Collegium Musicum dell'Alma Mater di Bologna domani, venerdì 20 dicembre alle 21 all'Auditorium Manzoni nel tradizionale Concerto di Natale che l'Ateneo offre alla comunità universitaria e alla città. Sul podio, in condivisione, saliranno Enrico Lombardi e Alissia Venier con la partecipazione del soprano Anna Maria Sarra. La locandina della serata parte dalla Suite N. 1 Op. 46 da "Peer Gynt" di Edvard Grieg e prosegue con l'Ouverture dall'operetta "Der Zigeunerbaron" (Lo zingaro barone) di Johann Strauss Junior per arrivare all'Alma Virgo Op. 89 di Johann Nepomuk Hummel.

I canti di Natale elaborati e orchestrati da Enrico Lombardi occuperanno l'intera seconda parte del concerto che sarà aperta dal celebre In notte placida di Francois Couperin e a seguire Once in royal David's city di Gauntlett, Cantique de Noël di Adam, Deck the hall di autore anonimo, White Christmas di Berlin e Adeste fideles di J. Wade. Un programma, dunque, che comincerà con i primi raggi del sole mattutino che salgono all'orizzonte: è l'atmosfera di uno dei più celebri temi della letteratura per flauto, composto nel 1875 da Grieg per il dramma di Henrik Ibsen. Spostandoci più a sud, verso l'Impero Austro-Ungarico, si trova Johann Strauss, considerato il principale compositore di musica da ballo del suo tempo. Nel 1885, alla prima rappresentazione di Der Zigeunerbaron, tutta Europa già danza sulla musica di Strauss figlio e lo ha già incoronato "Re del Valzer". Nella seconda parte della serata, entra in scena anche il Coro del Collegium Musicum con la direzione di Enrico Lombardi per l'ascolto della voce di Anna Maria Sarra sulle note di Alma Virgo di Hummel, il compositore vissuto a cavallo tra Settecento e Ottocento. A conclusione del concerto una selezione di brani natalizi celeberrimi in tutto il mondo. Il concerto è a ingresso libero.



