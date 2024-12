E-R investe sull'agricoltura, 290 milioni per 26 bandi

BOLOGNA, 19 DIC - Innovazione, sostegno al reddito, competitività, territori rurali, sostenibilità e ricerca: sono tra gli obiettivi che l'Emilia-Romagna punta a raggiungere con investimenti per 290 milioni su 26 bandi destinati alle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche del territorio. Bandi presentati oggi dall'assessore regionale Alessio Mammi che ha indicato anche le priorità di questa legislatura: "salvare e valorizzare le produzioni, adattarle agli effetti dei cambiamenti climatici, e poi ancora puntare sulla qualità ambientale e sociale delle stesse, favorire il ricambio generazionale e investire sul benessere animale negli allevamenti e sulla biosicurezza".

Le risorse saranno così ripartite: il 49% è programmato per interventi a investimento, il 36% per interventi a superficie, l'11% per start up e il 4% per conoscenza e innovazione.

Dal 2023, data di inizio della nuova programmazione per lo Sviluppo rurale 2023-27, sono già oltre 312 milioni le risorse messe a disposizione dalla Regione, di cui il 77% già impegnate per 240 milioni.

Ecco alcuni degli interventi previsti: 60 milioni sono destinati al primo bando per le aziende agroindustriali per il miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, in un'ottica di sostegno al reddito e di attenzione ai livelli di sicurezza del lavoro. Circa 45 milioni saranno destinati al bando che sostiene la competitività delle aziende agricole per investimenti volti a valorizzare il capitale fondiario e le dotazioni aziendali. Si sostengono investimenti che ottimizzano le prestazioni climatico-ambientali e il benessere animale. Bandi per 20 milioni andranno a sostenere due interventi per investimenti irrigui rivolti ai consorzi di bonifica o a quelli di scopo tra aziende agricole. Sarà pubblicato il secondo bando per favorire il ricambio generazionale con 30 milioni ripartiti equamente tra il sostegno al primo insediamento di imprenditori agricoli fino ai 41 anni di età che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola e il sostegno agli investimenti aziendali materiali e immateriali.

