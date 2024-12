Concerto di Natale alla Basilica S.Maria dei Servi di Bologna

La Basilica dei Servi si prepara ad accogliere, domani, 20 dicembre alle 21, l'atteso concerto di Natale che quest'anno avrà un significato ancora più profondo: l'evento, ormai una tradizione consolidata nel cuore della città, sarà infatti dedicato a tutti coloro che si sono spesi senza sosta per risollevare Bologna dopo l'ultima alluvione.

Un omaggio musicale che vuole esprimere gratitudine e solidarietà, unendo la comunità in un abbraccio di note e speranza. Un programma ricco di emozioni in cui musica, solidarietà e spirito natalizio si fonderanno per dar vita ad una serata indimenticabile.

Sotto la direzione di Lorenzo Bizzarri, il Coro e l'Orchestra della Cappella Musicale dei Servi offrirà un repertorio che spazia dai grandi classici della tradizione natalizia a composizioni più contemporanee, il tutto impreziosito dalla voce solista del soprano Mariana Valdes e l'accompagnamento all'organo di Roberto Cabrini. Un evento per tutti che, oltre ad essere un momento di grande spiritualità, rappresenta un'occasione per ritrovarsi e condividere l'atmosfera del Natale.

L'evento è pensato per essere inclusivo ed accessibile anche alle persone con disabilità che avranno la possibilità di parcheggiare le proprie autovetture, munite di regolare contrassegno, nella "Piazzetta dei Servi" antistante la Basilica. L'ingresso è a offerta libera.



