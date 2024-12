Bologna Tech Week 2024 chiude con oltre 10mila presenze

La seconda edizione di Bologna Tech Week (che si è tenuta dal 4 al 12 dicembre), ideata e organizzata da Search On Media Groupe Wmf-We Make Future, si è conclusa registrando oltre 10mila presenze e coinvolgendo più di 50 partner, tra cui anche Intel, Cineca ed ESA-European Space Agency.

L'evento ha offerto una piattaforma per il confronto su temi cruciali quali intelligenza artificiale, sostenibilità tecnologica, startup, e industria 4.0, e ha visto la partecipazione di cittadini, imprese, e professionisti. Con oltre 40 eventi, tra cui conferenze, workshop e tavole rotonde, la manifestazione ha rappresentato un crocevia di idee, formazione e connessioni, offrendo un'occasione di confronto tra esperti, aziende e istituzioni.

"Siamo felici dell'ampia partecipazione di professionisti, aziende e partner a questa seconda edizione: un chiaro segnale di come Bologna Tech Week stia contribuendo allo sviluppo innovativo di una città scelta per ospitare la più grande AI Factory in Europa", ha detto il fondatore e ceo di Search On Media Group e ideatore della Bologna Tech Week, Cosmano Lombardo. "Questa manifestazione non è infatti solo una vetrina di eccellenze, ma una piattaforma capace di attrarre talenti, imprese e investimenti, generando opportunità concrete di crescita e valorizzando le peculiarità del tessuto economico e culturale locale. L'aumento costante di visitatori e partner - ha concluso - sottolinea non solo l'interesse crescente verso l'innovazione tecnologica, ma anche il ruolo sempre più centrale di Bologna come polo di attrattività internazionale".



