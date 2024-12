Arriva il maltempo in E-R, allerta sulla costa per il vento

BOLOGNA, 19 DIC - Una veloce perturbazione atlantica porterà maltempo, domani, in Emilia-Romagna, con un'allerta arancione valida per l'area romagnola per venti di burrasca, con folate che potranno superare gli 80 chilometri orari sulla costa. Mare agitato al largo, con altezza dell'onda prevista superiore ai 3,2 metri.

Le precipitazioni previste potranno determinare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua con possibili superamenti della soglia uno, mentre nelle zone appenniniche potranno esserci nevicate che nella zona orientale potranno raggiungere i 15-30 centimetri in 24 ore. Tutti i fenomeni sono previsti più intensi nelle ore centrali della giornata e dal pomeriggio ci si attende un'attenuazione a iniziare dai settori occidentali, in estensione verso le province orientali.

