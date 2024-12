'Mirabilia da sfogliare', libri d'artista in mostra a Modena

"Mirabilia da sfogliare", una mostra di preziosi libri d'artista, inaugura sabato 21 dicembre alla Biblioteca civica d'arte e architettura Luigi Poletti di Modena. L'esposizione, fino al 29 marzo, è dedicata alla collezione della professoressa Maria Gioia Tavoni, bibliografa e docente all'Università di Bologna, che la Poletti ha acquisito di recente e che comprende oltre settecento edizioni, italiane e straniere. Il percorso espositivo, ideato e curato dallo storico del libro Paolo Tinti, docente all'Università di Bologna, si concentra su un centinaio di esemplari della collezione, scelti tra le opere più rare e introvabili in altre biblioteche italiane: dai libri d'artista alle edizioni tipografiche frutto delle mani di maestri del torchio, dai libri oggetto alle microedizioni in tirature minime fino ai pezzi unici e ad altre sorprendenti creazioni in forma di libro.

Tra le opere in mostra vi sono le raffinate composizioni dei Tallone, principi dei tipografi italiani, le ricercate "plaquette" di Vanni Scheiwiller e Franco Riva, gli esperimenti editoriali di Bruno Munari, i volumi con le tavole di Emilio Vedova, Luciano De Vita, Mimmo Paladino, Giulia Napoleone, Graziella Da Gioz, André Beuchat, Catherine Bolle e di molti altri artisti del libro.

Maria Gioia Tavoni, storica del libro e delle biblioteche, per anni ha raccolto oltre settecento rarità bibliografiche, perle per bibliofili e raffinate edizioni italiane e straniere.

Nel 2022 la Biblioteca Poletti ha acquisito l'intera collezione grazie al contributo della Regione Emilia Romagna. La collezione Tavoni va ad arricchire il fondo speciale della Poletti, che si è costituito negli ultimi vent'anni grazie, in particolare, alla generosità di artisti, editori e stampatori d'arte.



