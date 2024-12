Francesco Profumo presidente di Fondazione Reggio Children

L'ex ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Francesco Profumo è il nuovo presidente di Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi-Ets e Carla Rinaldi, presidente uscente, è stata nominata presidente onoraria.

Si sono tenute tra ieri martedì 17, e oggi, mercoledì 18 dicembre, le assemblee dei fondatori e dei soci sostenitori della fondazione educativa e di ricerca, con sede a Reggio Emilia, che si occupa di progetti per ogni età di educazione di qualità a livello nazionale e internazionale.

Le assemblee hanno nominato il nuovo cda che si è insediato oggi e che ha eletto presidente Profumo, ex presidente fondazione Acri, già membro del comitato scientifico, espresso come consigliere del cda dal Comune di Reggio Emilia. Nel consiglio di amministrazione, composto da sei membri presidente incluso, le assemblee hanno eletto le nuove consigliere Vanessa Roghi, storica e autrice di programmi di storia per Rai Tre ed Elena Bertolini, amministratrice delegata della Cooperativa Sociale Accento. Sono stati confermati la consigliera Annamaria Contini, professoressa ordinaria e direttrice del dipartimento Educazione e scienze umane dell'Università di Modena e Reggio Emilia e i consiglieri Harold Valdemar Göthson, consulente senior del Rei-Reggio Emilia Institutet e Giuseppe Zizzo, head of medical operations di Diaverum Italia.



