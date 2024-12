Detenuto tenta il suicidio a Modena, salvato dagli agenti

Ieri nel carcere di Modena, un detenuto ha tentato il suicido ed è stato salvato dall'intervento del personale di polizia penitenziaria, con i medici interni alla struttura. L'uomo, al momento, è ricoverato in ospedale e non si conoscono le condizioni cliniche. Lo rende noto Gennaro Caruso, segretario provinciale del Sappe. Si tratterebbe di un marocchino di 29 anni.

"Quanto avvenuto a Modena - affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Campobasso, segretario nazionale - dimostra la fondamentale opera del personale di polizia penitenziaria all'interno delle nostre carceri, anche a tutela della vita e dell''incolumità dei detenuti. Ricordiamo che, ogni anno, la penitenziaria salva la vita a oltre 1.700 detenuti che tentano il suicidio nelle carceri italiane; personale che, sempre più spesso, è esso stesso vittima Di tante aggressioni, anche fino a 1.800 casi ogni anno e deve altresì far fronte, in generale, a oltre 10000 eventi critici che minano la stabilità, la sicurezza e la legalità all'interno delle strutture penitenziarie. Riteniamo quindi importante il processo di ampliamento degli organici del corpo, così come altrettanto importante sarebbe migliorare la situazione del personale medico e paramedico, soprattutto specialistico, per il sostegno ai tanti detenuti con disagio psichiatrico che, spesso, sono protagonisti di gesti di violenza".



