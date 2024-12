Tre offerte vincolanti presentate e due in arrivo per ex-Bellco

Sono tre le offerte vincolanti già presentate per la Mozarc Medical, ex Bellco, mentre altre due, attese entro il 6 gennaio prossimo, sono in dirittura d'arrivo.

E' quanto è emerso al Tavolo di crisi riunito al Ministero delle Imprese e del Made in Italy riguardo la produttrice di filtri per la emofiltrazione e apparecchiature per dialisi di Mirandola, nel Modenese.

Dallo scorso settembre, spiegano dalla Regione Emilia-Romagna, sono pervenute undici manifestazioni di interesse che si sono concretizzate in cinque lettere: tre sono state seguite da offerte vincolanti e due arriveranno nei primissimi giorni del nuovo anno.

"Mi pare sia stato svolto un ottimo lavoro di scrematura dall'advisor - dice il vicepresidente della Regione con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla - siamo in una fase che vede soggetti interessati con modalità diverse. È ovvio che, se c'è ancora il riserbo sui nomi, è difficile anche per noi capire che caratteristiche potrebbero avere i piani industriali.

Fondamentali, a questo punto i tempi - conclude - l'auspicio è di avere una road map tale da chiudere la trattativa prima dell'avvio della cassa integrazione".

Il prossimo incontro del Tavolo di crisi per la Mozarc Medical è stato fissato nella mattinata di martedì 22 gennaio.





