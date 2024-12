Studenti di grafica d'arte donano book stampe a Istituto Cervi

Un book di stampe eseguite da docenti e studenti del Triennio e del Bienno di Grafica d'Arte dell'Accademia di Belle Arti di Bologna è stato donato all'Istituto Alcide Cervi di Gattatico (Reggio Emilia), costituito nel 1972 e dedicato alla memoria di Alcide Cervi e dei suoi sette figli martiri dell'antifascismo, nell'ambito del progetto '7 vite per la libertà: i fratelli Cervi'. E' il risultato di un accordo siglato tra l'Accademia e l'Istituto nel quadro di un più ampio progetto internazionale sul tema della libertà - 'Chiado, Carmo, Paris. 1974-2024. Caminhos de Salgueiro Maia' - che fa capo alla Facoltà di Belle Arti dell'Università di Lisbona in collaborazione con altre Accademie e Università europee ed extraeuropee, tra cui quella bolognese, con epicentro la Scuola di Grafica d'Arte.

Oltre alla generale investigazione sulle tematiche della libertà, della consapevolezza e dell'impegno civile, cui si inserisce la vicenda tragica della famiglia Cervi, gli obiettivi principali del progetto sono le collaborazioni artistiche, gli scambi e confronti culturali tra le istituzioni partner, la conoscenza e l'esperienza di altre realtà da parte degli studenti, ma anche l'arricchimento dell'archivio museale delle rispettive istituzioni coinvolte, dal momento che ognuna di queste ha ricevuto una copia delle opere presenti nella mostra itinerante organizzata in diverse città europee. Il book donato all'Istituto Alcide Cervi consiste in trenta opere, 16 delle quali sono state selezionate anche per la mostra itinerante e per il catalogo del progetto internazionale.



