Rkomi, nel 2025 tour nei palazzetti a Bologna, Assago e Roma

Rkomi annuncia una novità che lo vedrà protagonista nel 2025: il suo ritorno live nei palazzetti.

Gli appuntamenti saranno all'Unipol Arena di Bologna, all'Unipol Forum di Assago (MI) e al Palazzo dello Sport di Roma, per tre concerti speciali che uniranno le due anime dell'artista, quella genuinamente rap e quella più musicale.

In attesa di rivederlo sul palco del Festival di Sanremo in gara tra i big, a dicembre Rkomi ha pubblicato a sorpresa un brano che ha segnato il suo atteso ritorno ufficiale (non pubblicava un brano solista dal lontano 2022). Odio, quindi sono, una riflessione sull'odio come motore della nostra società, una traccia accompagnata da un iconico video, dalle atmosfere dark e dal testo dirompente.

Ecco le date annunciate nei palazzetti: 18 ottobre 2025 - Unipol Arena, Bologna; 21 ottobre 2025 - Unipol Forum, Assago (Mi) e 25 ottobre 2025 - Palazzo dello Sport, Roma. I biglietti saranno disponibili dalle 11:00 del 18 dicembre per gli utenti iscritti a My Live Nation (previa registrazione gratuita su livenation.it). La vendita generale dei biglietti sarà invece disponibile dalle 11:00 del 19 dicembre sui circuiti Ticketmaster.it, Ticketone.it e Vivaticket.it.



