Rapina con vittima trascinata dall'auto, due denunciati

I carabinieri di Parma, al termine di un'indagine, hanno rintracciato e denunciato i due responsabili di una rocambolesca rapina avvenuta il 13 dicembre, quando la vittima, un imprenditore, nel tentativo di recuperare i soldi rubati era rimasto aggrappato alla portiera dell'auto in fuga, venendo trascinato dalla vettura. Un automobilista aveva filmato la scena e il video era diventato virale sul web.

Tutto era iniziato alcune settimane fa quando l'imprenditore era stato contattato da una persona che gli proponeva un acquisto di materiale ad un prezzo conveniente. Si erano dati appuntamento il 13 a Parma, dove ha trovato due uomini: lo hanno convinto a mostrare il denaro e lui ha consegnato una busta con 15mila euro in contanti. In un attimo, uno dei due ha afferrato i soldi ed è fuggito, mentre l'altro ha tentato di distrarre la vittima. L'imprenditore, accorgendosi di quello che era successo, ha cercato di inseguire il ladro, fino a quando ha raggiunto l'auto. Dopo il trascinamento, ha mollato la presa solo quando il conducente ha fatto movimenti particolari che lo hanno indotto a ritenere fosse armato.

I carabinieri hanno inviato diverse pattuglie e la vittima, medicata per lievi feriti, ha sporto denuncia, fornendo una descrizione. Gli investigatori, visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza urbana, hanno individuato la targa di una giulietta bianca che combaciava con quella dell'auto sospetta, una vettura collegata, da un ricerca in banca dati, a vicende simili. L'indagine ha consentito di localizzare la macchina in territorio bresciano e, con il supporto dei colleghi di Brescia, sono stati individuati i due e recuperati i 15mila euro: si tratta di un 40enne e un 50enne, entrambi con a carico segnalazioni di polizia per reati della stessa specie.



