Induzione indebita, condannato assessore Lodi a Ferrara

L'assessore del Comune di Ferrara Nicola Lodi è stato condannato in abbreviato a due anni e dieci mesi per induzione indebita a dare o promettere utilità per la vicenda Cidas. Lodi era accusato di aver indotto il presidente Daniele Bertarelli a prendere dei provvedimenti disciplinari nei confronti del dipendente e socio Daniel Servelli per via delle sue esternazioni - anche offensive - contro l'amministratore comunale, mettendo sul piatto i rapporti tra Comune e coop.

Il giudice Andrea Migliorelli ha comminato anche la pena accessoria di divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno e l'interdizione dai pubblici uffici. "Sentenza assurda, faremo appello", ha commentato l'assessore della Lega, annunciando che seguirà le prescrizioni di legge e si dimetterà. "È finalmente finita" ha affermato Servelli.



