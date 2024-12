San Francesco d'Assisi visto con gli occhi della contemporaneità attraverso le canzoni di Simone Cristicchi nello spettacolo "Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli", in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna il 21 dicembre alle 21 e il 22 alle 18. Scritto con Simona Orlando, il testo è dallo stesso Cristicchi assieme alla cantautrice Amara.

Diventato anche un libro, pubblicato da Baldini Castoldi, lo spettacolo indaga "Franciscus, il rivoluzionario, l'estremista, l'innamorato della vita. Franciscus che visse per un sogno. Il folle che parlava agli uccelli e che vedeva la sacralità e la bellezza in ogni dove: nel volto di una persona, nello sguardo di un animale, ma anche nel sole, nella morte, nella terra su cui camminava insieme agli altri". Ma Francesco era prima di tutto un uomo in crisi, consumato dal dubbio e dall'incertezza, e per questo figura ancora attuale. Inoltre, nella confusione della modernità affamata di senso e nelle promesse tradite del progresso, Cristicchi, indagando e raccontando il "Santo di tutti", tra domande e riflessioni fa emergere quanto il messaggio di San Francesco sia particolarmente legato al presente. Al centro dello spettacolo c'è il labile confine tra follia e santità, tema cardine della vita personale e spirituale del Santo. Ma anche la povertà, la ricerca della letizia, la spiritualità universale, l'utopia necessaria di una nuova umanità che riesca a vivere in armonia con il creato. Tematiche che nel frastuono della società in cui viviamo diventano ancora più urgenti. "Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli" è una produzione Centro Teatrale Bresciano e Accademia Perduta Romagna Teatri.



