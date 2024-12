Attacco cardiaco al centro sociale, salvato da defibrillatore

Una serata danzante come tante altre, venerdì 29 novembre, al centro sociale Falcone di Riale, nel Bolognese. Il signor Franco, 75 anni, stava ballando quando, improvvisamente, è caduto a terra, in arresto cardiaco.

Fortunatamente, però una delle persone presenti, che aveva seguito la formazione per eseguire le manovre di rianimazione ha utilizzato il defibrillatore e ha contribuito a salvarlo insieme ai soccorritori dei 118.

La successione degli eventi è stata davvero molto rapida: alle 22.09 è arrivata la richiesta d'aiuto alla centrale del 118 e una ventina di minuti più tardi il signor Franco era già in viaggio verso l'ospedale Maggiore, a bordo di un'automedica.

Decisivo, l'intervento della persona presente al centro sociale che gli ha praticato il massaggio cardiaco e utilizzato il defibrillatore DAE.

Dopo l'arrivo in pronto soccorso e il ricovero in Rianimazione, il paziente è stato preso in carico dalla Cardiologia, dov'è stato ricoverato per una decina di giorni.

Franco è stato dimesso dopo aver eseguito un intervento di impianto di defibrillatore cardiaco, pochi giorni dopo aver festeggiato in reparto il suo 76esimo compleanno. Tutto il team che ha contribuito a salvarlo era presente all'ospedale Maggiore, insieme alla figlia del signor Franco, che invece ha preferito mandare un messaggio di ringraziamento a quanti gli hanno salvato la vita.



