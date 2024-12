Al Teatro di Roma arriva Maurizio Roi direttore generale

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro di Roma ha approvato a maggioranza la nomina di Maurizio Roi a direttore generale dello Stabile per il quinquennio che scade nel 2029, su proposta del presidente Francesco Siciliano, come previsto dal nuovo Statuto. La nomina del direttore generale determina contestualmente il conferimento dell'incarico di direttore artistico a Luca De Fusco, nominato all'unanimità sempre per il quinquennio, in coerenza con il modello di governance duale di cui la Fondazione si è dotata, secondo la normativa prevista dal nuovo decreto ministeriale per lo Spettacolo dal vivo e a seguito della riforma statutaria realizzata con il concorso di Roma Capitale, assieme alla Regione Lazio e al Ministero della Cultura.

Manager di solida esperienza professionale ed esperto di economia della cultura, Maurizio Roi, sessantasei anni, di Lugo di Romagna (Ra), ha ricoperto incarichi in importanti istituzioni culturali e dello spettacolo, spaziando dalla politica all'arte per valorizzarne ambiti e progettualità con competenze di comprovate qualità dirigenziali. Dal duplice mandato di Sindaco di Lugo di Romagna alla presidenza di ATER - Associazione Teatrale Emilia Romagna (dal 1996 al 2015), ha rivestito il ruolo di Presidente esecutivo e successivamente di Sovrintendente della Fondazione Arturo Toscanini di Parma (dal 2006 al 2013), di cui ha risanato la situazione economico-finanziaria, per poi essere nominato Sovrintendente della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova (dal 2014 al 2019). Inoltre, è stato Vicepresidente dell'AGIS con delega allo spettacolo dal vivo (dal 2006 al 2013), contribuendo alla realizzazione di norme e regolamenti dello spettacolo italiano, tra cui la cosiddetta Legge Bray. Operatore di rilievo nell'ambito delle politiche per la cultura, con vocazione e impegno fattivi nel rendere la creatività una delle attività economiche portanti del Paese, Maurizio Roi attualmente è Direttore del Lerici Music Festival.



