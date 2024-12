A Bologna il costo degli affitti è aumentato del 20% in un anno

Prezzi troppo alti, un mercato degli affitti tradizionali ormai bloccato e svuotato. È questa la fotografia che emerge dal rapporto 'Uno su dodici. L'Italia in affitto breve' di Federconsumatori, Isscom e Sunia presentato alla camera del lavoro di Bologna. Bologna ha recentemente ottenuto primato nella classifica delle città europee per il maggior aumento del prezzo delle locazioni in un solo anno: +20,2% rispetto al 2023 per l'affitto di un monolocale.

L'aumento registrato dalla piattaforma di affitti HousingAnywhere è superiore persino ad una capitale come Parigi (+18,3%).

Secondo una stima sono oltre 4 mila gli appartamenti oggi destinati ad alloggi turistici in città. Ad essere penalizzati sono soprattutto gli studenti universitari.

"Il Comune di Bologna sostiene la proposta di 'Alta Tensione Abitativa', collettivo di giuristi, urbanisti e architetti, che ha elaborato una proposta di legge per la quale i Comuni avrebbero la possibilità di dare delle licenze per gli affitti brevi turistici utilizzando il sistema della zonizzazione", regolando il fenomeno "tenendo in equilibrio le esigenze turistiche con gli appartamenti pensati per i residenti".

In particolare, il monitoraggio, effettuato su 90 appartamenti - di cui 65 immobili in centro storico e due in Bolognina - ha mostrato come il 52% delle strutture non avesse il codice identificativo nazionale e poco meno del 2% avesse estintori e segnalatori del gas.

Per mettere ordine nel settore, come spiega Michele Bulgarelli, segretario generale Cgil Bologna, "occorre ridurre le diseguaglianze" anche attraverso il diritto all'abitare, che verrà favorito tramite "l'agenzia metropolitana per l'affitto e il fondo sociale per l'affitto" per coinvolgere le imprese "nel dare una risposata all'emergenza abitativa", sostenendo i tanti lavoratori giovani che scelgono Bologna per venire ad abitare.





