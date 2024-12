Villa Verdi è stata acquisita dallo Stato

Il ministero della Cultura ha firmato il 16 dicembre il decreto di esproprio di Villa Verdi e delle sue pertinenze, l'ultima dimora di Giuseppe Verdi a Villanova sull'Arda, in località Sant'Agata. Il provvedimento sancisce l'acquisizione definitiva da parte dello Stato dell'ultima dimora del maestro. "Villa Verdi è il simbolo della grandezza culturale dell'Italia e il luogo dove il maestro ha trovato ispirazione per molte delle sue immortali composizioni. Grazie a questo importante atto, lo Stato ne garantisce la salvaguardia e la restituisce alla comunità come patrimonio di tutti", ha dichiarato il ministro Alessandro Giuli.



