Svelato Vecchione d'artista a Bologna, è fenice transfemminista

È un'araba fenice transfemminista e si chiama Mercurio il Vecchione d'artista per il Capodanno, momento clou del cartellone di iniziative del Comune di Bologna per vivere le feste insieme tra musica, arte e cultura. A idearla è stata Fumettibrutti, nome d'arte di Yole Signorelli.

Per dire addio al 2024, l'artista immagina un vecchione con fattezze femminili, com'è d'uso negli anni bisestili, che rappresenta una figura mitologica a difesa delle diversità. Di colore rosa con lunghi capelli argentati, Mercurio, si appoggia su un baule azzurro ancora chiuso il cui contenuto, celato, ci indica che la strada per una società più consapevole è ancora in divenire.

"Ho cominciato a chiamare la mia community stelle perché la parola stessa non ha un genere - spiega l'artista -. Le stelle illuminano la notte ai naviganti grazie alla loro luce, mostrando la via a tutte e tutti" e continua "Quando dico 'stelle, dobbiamo brillare di più, lo dico anche in riferimento al fatto che, facendo luce insieme, siamo in grado di squarciare il buio." La costruzione del Vecchione d'artista Mercurio - che sarà in grado di muovere le ali - è affidata alla ditta scenotecnica Officine Contesto di Nonantola.

"Abbiamo scelto un tema di cui si parla in città e nel mondo", sottolinea il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. "Ogni anno un artista interpreta il nostro Vecchione e Fumettibrutti ha voluto proprio questo tema, attorno al quale la comunità può riflettere. Per noi vuol dire avere un Vecchione d'artista in piazza, culmine di programma di due settimane di iniziative in tutti musei, incluso Palazzo Pepoli, con tante performance artistiche e anche una mostra dedicata ai Vecchioni d'artista di tutti questi anni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA